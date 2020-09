Casillas: «Algún día se compensará mi mala salida del Madrid»

El ex portero español Iker Casillas declaró que seguramente en un futuro no muy lejano, Real Madrid le compensará por haberlo sacado por la puerta de atrás.

Por más de 15 años, Iker Casillas fue un referente del Real Madrid; sus estupendas actuaciones en el terreno de juego lo convirtieron en un indiscutible en el equipo y en uno los jugadores más queridos por la afición.

No obstante, para el año 2015, el jugador yo había perdido la titularidad en el equipo, lo que motivo una guerra declaraciones que finalmente terminó con la salida del jugador del club, una salida que no se dio en los mejores términos.

«Algún día el club y yo sanaremos ese desliz, haremos cosas buenas para que la gente se sienta contenta y los que han crecido con mis hazañas se puedan sentir orgullosos. Que no se preocupen los madridistas, algún día pondremos un parche» declaró en entrevista.

Los problemas de Iker en el Madrid empezaron en la época de Mourinho como entrenador; el portugués y el español sostuvieron una gran disputa, que cimbro los cimientos del equipo, pero que para el portero ya quedó atrás.

«No es cuestión de sentir rencor por lo que pasó; cada uno miraba lo mejor para el equipo. Yo no tenía relación con él porque no me gustaba como veía las cosas. Hoy hubieses hecho lo mismo que antes y creo que no me equivoque en nada».

Finalmente, Iker habló de que es lo que hace tras el retiro: «De tener rutinas diarias pasas a reinventar tu vida. Y tuve suerte, empece a vislumbrar cuando mi carrera se terminaba y ya tenía el camino allanado», sentenció.