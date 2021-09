Casillas inaugura un centro de entrenamiento para arqueros

El exguardameta español Iker Casillas, uno de los históricos del Real Madrid, inauguró este miércoles, 8 de septiembre, su primer centro de entrenamiento para arqueros fuera de su país, España.

En asociación con el Fursan Hispania FC, equipo de Michel Salgado, Casillas apertura este centro de entrenamiento en Dubái.

Con el nombre de “Centro de entrenamiento de porteros Iker Casillas”, este proyecto tiene el principal objetivo de “perfeccionar las diferentes habilidades a jóvenes arqueros de Emiratos Árabes Unidos y de la región del Medio Oriente”.

Por otro lado, también formará a profesionales de diferentes equipos de los diversos países de esa región del planeta; además, también ayudará a desarrollar a entrenadores para arqueros.

«Siempre he soñado con retribuir a este deporte que me lo ha dado todo, y siempre he querido abrir un centro de entrenamiento dedicado a la portería», aseguró el excancerbero del Madrid y Oporto.