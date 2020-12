Caso Raúl Jiménez reabre el debate sobre los golpes en la cabeza

La imagen de Raúl Jiménez tirado en el césped, inconsciente, luego de recibir un cabezazo por parte de David Luiz, fue una imagen que dio la vuelta al mundo y puso, de nuevo, sobre la mesa el tema de las conmociones cerebrales.

El revuelo se dio no tanto por la fractura de cráneo que sufrió el delantero mexicano; escenario que hizo que fuera retirado en camilla y con oxigeno asistido, si no que el defensor brasileño jugó los 40 minutos restantes con un vendaje de donde le brotaba la sangre.

Esta acción reabrió el delicado debate en Inglaterra sobre la necesidad de anteponer el bienestar de los jugadores al negocio.

El Arsenal alegó que siguió las recomendaciones de su médico, sin embargo, la normativa de la federación inglesa (FA) establece que cualquier futbolista que pueda haber sufrido una conmoción cerebral debe salir del campo.

En declaraciones a Efe, Michael Grey, profesor especializado en neurociencia cognitiva y líder de un estudio sobre cómo los golpes en la cabeza y la demencia están relacionados en el fútbol, señaló que es muy difícil dar un veredicto sobre si un jugador sufrió una conmoción cerebral en tan poco tiempo.

«No creo que haya que saltar todos encima de los doctores que están a pie de campo y que evalúan a los jugadores. Esos médicos están en una posición muy difícil, teniendo que hacer un diagnóstico muy importante en un periodo muy corto de tiempo. Tienen mucha presión para tomar la decisión correcta y no están en el ambiente adecuado. Tienen enfrente a un jugador que puede haber sufrido una lesión cerebral y que en la mayoría de casos no será completamente sincero en lo que dice, porque quiere volver rápido al campo, porque no sabe si realmente está lesionado al no sentir aún los síntomas».