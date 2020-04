Cassano: «En el futbol hay gente que no sabe de futbol»

El ex futbolista italiano Antonio Cassano volvió a dar de qué hablar luego de señalar que hay gente en el mundo del futbol que no sabe nada de él.

Antonio Cassano fue uno de los futbolistas más rebeldes que se recuerden; un futbolista con un gran talento, pero sobre todo, con una gran personalidad, la cual lo llevó a tener problemas en la mayoría de los clubes en los que jugó.

Esa misma personalidad la conserva hasta el día de hoy y la mejor muestra son sus declaraciones; de cuando en cuando vuelve al radar de los reflectores y esta vez lo hizo contra las personas que dirigen el mundo del futbol.

«Veo a gente como Totti, Vieri o Baggio y me pregunto como ellos están fuera mientras hay dirigentes que no saben nada de futbol. A mi me gustaría estar, incluso no quiero un sueldo, quiero responsabilidades y quiero ser valorado por lo que hago», declaró a través de su cuenta de Instagram

El ex jugador italiano tuvo serias diferencias con casi todos los técnicos, siendo Fabio Capello uno de sus principales detractores, un entrenador con lo que tuvo muchos problemas en el Madrid, siendo este una de las causas de su salida.

Siempre directo y contundente, Cassano nunca se ha caracterizado por ser diplomático, por lo que no resulta extraña que la declaración pueda ser tomada de mala manera por diversos dirigentes del futbol.