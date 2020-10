Sobre el dorsal ‘7’ del Manchester United pesa una maldición, la cual no ha podido ser anulada desde la salida de Cristiano Ronaldo al Real Madrid, situación que Edinson Cavani espera cambiar con su arribo al conjunto rojo.

El uruguayo no dudó en escoger este número al momento de su fichaje, a pesar de que los recientes jugadores que lo han portado no han tenido buenos resultados, mismo que otrora llegaron a lucir de estupenda manera Eric Cantona, George Best, David Beckham y el ya mencionado CR7.

Los números –y actuaciones- son claros, cinco jugadores han utilizado este número en los últimos 11 años y ninguno ha logrado consolidarse.

👕 7️⃣@ECavaniOfficial vestirá la camiseta número 7 con United 🔴#MUFC — Manchester United (@ManUtd_Es) October 6, 2020

Michael Owen fue el primero; el delantero estuvo tres temporadas en el United, donde anotó 17 goles en 52 partidos, números muy bajos para lo que se esperaba del ganador del Balón de Oro en 2001.

Antonio Valencia aceptó el reto luego de la salida de Owen. El ecuatoriano abandonó el dorsal 25 por el 7 durante un año. Fue su peor temporada con los ‘Reds Devils’. Al volver a utilizar el 25, sus números mejoraron.

Ángel di María llegó al United en 2014 y generó altas expectativas tras un arranque de temporada sólido. Sin embargo, se fue apagando mediante avanzó el año, abandonando el club tras una temporada, dejando un registro de 4 goles y 12 asistencias en 32 partidos.

Memphis Depay fue el sustituto del argentino y llegó con una gran proyección. No obstante, Louis Van Gaal no logró conseguir el mejor rendimiento del delantero. Estuvo dos temporadas en Old Trafford, donde acumuló solo 7 goles y 6 asistencias en 56 compromisos.

El último portador de este dorsal ‘maldito’ fue Alexis Sánchez, quien fue un jugador totalmente diferente al que se vio en el Arsenal; en dos años, el chileno anotó solo 5 tantos y repartió 9 asistencias.

Ahora, ¿podrá El Matador romper la maldición que existe sobre este mítico dorsal en Manchester?