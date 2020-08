Cavani viajó a Europa para cerrar contrato con el que será su nuevo equipo

Edinson Cavani partió a Europa y todo parece indicar, según medios locales y europeos, que su próximo destino será Portugal para vestir la camiseta del Benfica, uno de los que ha estado en la puja por el ‘Matador’ durante los últimos meses.

El atacante dedicó unos minutos a la prensa antes de partir al viejo continente y afirmó que hasta el momento «no hay nada».

«Se ha hablado y ha habido reuniones, como con otros equipos también, pero definido no hay nada, así que el día que haya un acuerdo con algún equipo lo van a saber» expresó.

De igual manera, señaló que el Benfica es «un gran equipo» que siempre está en competencias europeas y por el que han pasado «muchos uruguayos».

«Cómo no va a ser un equipo que me atraiga y si está la posibilidad y me toca ir ahí encantado de la vida«, afirmó.