El mediocampista Dani Ceballos, que fue parte del combinado de España que conquistó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, aseguró que podría tomar protagonismo en el Real Madrid con Carlo Ancelotti al mando del club.

«Ancelotti y Zidane son entrenadores muy diferentes. Con Zizou tuve la oportunidad de entrenar y jugar partidos. Con Carletto no he coincidido todavía. He seguido al Everton en la Premier y jugaba muy bien, con tres centrocampistas. Le gustaba jugar la pelota. Creo que puedo encajar en su sistema», apunto el jugador.