Ceferin: «No podemos fingir que no pasó nada»

A pesar de que UEFA ha dicho que no habrá sanciones contra la Superliga, el presidente Aleksander Ceferin no está dispuesto a olvidar lo sucedido.

Tras quedar claro que la Superliga no es un proyecto viable por el momento, la UEFA y la FIFA salieron como los grandes ganadores del conflicto; y como buenos ganadores, parecen estar dispuestos a mostrar quien lleva las riendas del futbol.

En días pasados, se manejó la posibilidad de expulsar a clubes de la Champions por su participación en la Superliga; no obstante, ello no se dio, pero el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, parece no estar dispuesto a olvidar lo sucedido.

«Todo el mundo tiene que asumir las consecuencias por lo que hizo y no podemos fingir que no pasó nada. No puedes hacer algo así y decir simplemente, me han castigado porque todo el mundo me odia», declaró el directivo en entrevista para el diario Daily Mail.

Diversos clubes han anunciado que no no temen ningún tipo de sanción por parte del organismo, aunque por el momento ni la UEFA sabe que es lo que va hacer, pero de lo están seguros es que habrá consecuencias por la «rebelión».

«No quiero hablar de un proceso disciplinario, pero debe quedar claro que todo el mundo tiene que ser responsabilizado de forma diferente ¿Es disciplinario? ¿Es decisión del Comité Ejecutivo? Ya veremos, es demasiado pronto para decir», sentenció el directivo.