Champions: el Atleti-Chelsea tiene tres opciones para disputarse

El Coronavirus haría que el partido de ida de los Octavos de Champions entre el Atlético de Madrid y el Chelsea, del 23 de febrero, se juegue lejos de España y a su vez de Inglaterra.

El compromiso tendría tres escenarios posibles como una alternativa al Wanda Metropolitano en caso de que las condiciones no permitan que se juegue allí, aunque la intención de los madrileños es no jugar fuera de su casa. El conjunto colchonero y la UEFA sostuvieron una reunión este lunes para hablar sobre el inmueble que pueda albergarlo, aunque no llegaron a un acuerdo.

De acuerdo con el Diario AS, Génova o Bucarest son dos de las opciones a considerar, siendo esta última la preferida por el ‘Cholo’ Simeone debido a que le trae recuerdos memorables, pues es la sede donde se consagró campeón de Europa League de 2012 contra el Athletic Club.

La otra alternativa la reveló el medio inglés Sky Sports, que manifestó que Varsovia estaría entre las candidatas e incluso, su periodista, Angelo Mangiante, aseguró que esta será la sede donde se juegue el partido entre el Atleti y el Chelsea.

El propio conjunto rojiblanco mediante Fernando Fariza, su director de área social, le pidió a la UEFA que si no juega en Madrid entonces que tampoco se juegue en Londres y los dos juegos se disputen en sede neutral, aunque el ente europeo no estaría de acuerdo con esto.

Ahora, todo queda por parte de acuerdo entre clubes, pues el duelo de ida deberá jugarse el 23 de febrero y el organismo europeo dio hasta el próximo lunes para que se tome una decisión.