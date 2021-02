Champions: El Gladbach vs City ya tendría sede definida

Finalmente se cambió de sede uno de los primeros partidos de Octavos de Champions. La ida del Monchengladbach-Manchester City ya no se jugará en Alemania sino que se mudó a la capital de Hungría.

Tras la negativa de las autoridades teutonas de permitir el ingreso de los ingleses a su territorio, la UEFA ha escogido el Puskás Arena de Budapest para que se dispute el encuentro. Además, el inmueble será la sede del compromiso entre el RB Leipzig-Liverpool, otro partido entre germanos e ingleses.

La información fue dada a conocer por ambas escuadras y la competición, que además señalaron que se jugará el próximo 24 de febrero a las 21:00 horas, tiempo local.

«UEFA le gustaría agradecer al Borussia Mönchengladbach y al Manchester City por su cooperación y apoyo, así como a la Federación de Fútbol de Hungría«, señala el ente europeo en su escrito.

UEFA have released the following statement regarding our #UCL last 16 first leg tie against Borussia Monchengladbach.

🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re

— Manchester City (@ManCity) February 8, 2021