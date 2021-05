Champions: la plantilla ideal de la temporada 2020-2021

La UEFA dio a conocer la plantilla ideal de la temporada 2020-2021 de la Champions League, que, siguiendo la línea del equipo ideal del fantasy, presenta algunas sorpresas.

El listado, al igual que el de la Europa League, fue confeccionado por los Observadores Técnicos de la organización de la organización europea y cuenta con siete jugadores del campeón Chelsea y cinco del Manchester City, como los equipos que más representantes tuvieron.

Por otro lado, el Real Madrid y el PSG cuentan con tres jugadores cada uno en el plantel. El Bayern cuenta con dos de ellos y el Barcelona, el Dortmund y el Porto cuentan con uno solo cada uno.

Introducing the #UCL Squad of the Season for 2020/21! 🔥🔥🔥

Name your top 3 players…#UCLfinal pic.twitter.com/raEg1X3G7Y

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2021