¡Chao al Madrid! Odegaard será transferido a la Premier League

Aunque todo apuntaba que este sería el año de Martín Odegaard para “establecerse” en el Real Madrid, finalmente no será así.

Desde hace varios días se habló, con mucha fuerza, sobre un posible traspaso a la Premier League, parece que sí se dará.

Según el periodista Fabrizio Romano, ya hay un acuerdo entre el Real Madrid y Arsenal, por una cifra cercana a los 40 millones de euros y jugará con los Gunners por las próximas cinco temporadas.

El jugador noruego, que fue firmado en el 2015 por el Madrid a cambio de 2.8 millones de euros, se quedará en Inglaterra tras haber pasado por el Madrid Castilla, Heerenveen, Vitesse y Real Sociedad, justo antes de llegar al Arsenal, donde demostró un gran nivel, pero no convenció al cuerpo técnico nuevo del cuadro blanco para quedarse para la campaña 2021/22.

En seis años perteneciendo al cuadro madrileño, Odegaard solo alcanzó a jugar 11 partidos con el club.

Martin Ødegaard to Arsenal, here we go and deal confirmed! Permanent move – bit less than €40m to Real Madrid. Personal terms already agreed on five years contract. 🇳🇴 #AFC

Edu and Arteta wanted Ødegaard as only priority since June, strategy was correct… and now, done deal. pic.twitter.com/2LCaiEiKD0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2021