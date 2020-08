Chelsea confirma el fichaje de Thiago Silva

El defensor brasileño Thiago Silva ya fue anunciado como uno de los principales refuerzos del Chelsea FC para la temporada 2020/21 tras no haber renovado su contrato con el París Saint-Germain de la Ligue 1.

A sus 35 años, el zaguero se posiciona como uno de los fichajes más importante para los de Stamford Brigde para la venidera temporada.

Silva viene de disputar la final de la UEFA Champions League con el PSG, donde lamentablemente no pudo alzar “La Orejona” y decidió dar un nuevo paso en su carrera al llegar por primera vez a la Premier League.

“Estoy muy feliz de unirme al Chelsea. Estoy encantado de ser parte del excitante equipo de Frank Lampard para la próxima temporada y estoy aquí para luchar por títulos. Hasta pronto, seguidores del Chelsea, espero jugar en Stamford Bridge muy pronto”, fueron las palabras del amazónico tras ser anunciado en el conjunto inglés.

Thiago llega a Inglaterra tras haber jugado en Brasil con el Juventude y Fluminense; Portugal, con el FC Porto; Rusia, con Dinamo de Moscú; Italia con el AC Milán; y el último, Francia, con el PSG.

Done deal! 🙌 Welcome to Chelsea, @TSilva3! #OhhThiagoSilva

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 28, 2020