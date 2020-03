Chelsea confirma segundo caso de coronavirus en la Premier League

Tras el positivo para coronavirus de Mikel Arteta, DT del Arsenal, ahora se suma Callum Hudson-Odoi, extremo del Chelsea, como el primer futbolista de la Premier League contagiado con el virus. El club inglés emitió un comunicado al respecto.

El jugador nacido en Londres mostró síntomas de resfriado el pasado lunes y no acudió al entrenamiento por precaución. Este jueves se confirmó que contrajo el COVID-19, por lo que se mantendrá en aislamiento. “En la tarde del jueves dio positivo y ahora se someterá a un periodo de aislamiento. Pese a dar positivo por el virus, Callum se encuentra bien y con ganas de volver a entrenar y a jugar lo más pronto posible”, aclaró el Chelsea.

“El personal del Chelsea que ha estado en contacto recientemente con el jugador será aislado, en línea con las directrices del Gobierno. Esto incluye al primer equipo, el cuerpo técnico y algunos trabajadores del equipo”, dijo el conjunto ‘Blue’ sobre las medidas preventivas que adoptará.

Tras estos dos casos confirmados, la federación inglesa (FA) acordó suspender la Premier hasta el próximo 4 de abril.

Thank you for all your good wishes, as I said in the video I’m feeling good and hope to see you all soon!!🙏🏾❤️ pic.twitter.com/hn5d0ikm60

— Callum Hudson-Odoi (@Calteck10) March 13, 2020