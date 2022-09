Chelsea le dice adiós a Thomas Tuchel ¿Quién llegará?

El Chelsea despidió este miércoles a su entrenador, Thomas Tuchel, tras la derrota ante el Dinamo de Zagreb (1-0), según confirmó el club británico.

La inesperada noticia se confirmó este miércoles en un comunicado colgado en la cuenta oficial de Twitter de la entidad de Londres, después del mal arranque de la plantilla del técnico en la Premier y la Champions League.

El Chelsea aclara que «no habrá más comentarios hasta que se nombre nuevo entrenador«.

▪️ Won Champions League within five months in charge

▪️ Reached five finals in less than two seasons

▪️ Won three trophies

End of an era for Thomas Tuchel at Chelsea. pic.twitter.com/TG54M0qrzc

— B/R Football (@brfootball) September 7, 2022