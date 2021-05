Duro golpe para los de Londres. Edouard Mendy, portero titular del Chelsea, se retiró lesionado del encuentro ante el Aston Villa, a tan solo seis días de disputarse la final de la Champions League contra el Manchester City.

El meta senegalés fue sustituido por Kepa Arrizabalaga al descanso, después de golpearse con el poste al tratar de evitar el 1-0 a favor del Villa.

Edouard Mendy is replaced by Kepa at half time after appearing to injure himself in the first half.

Six days until the Champions League final. 👀 pic.twitter.com/Sx0fYHOcHq

— B/R Football (@brfootball) May 23, 2021