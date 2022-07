Chelsea: Thomas Tuchel le lanzó un duro dardo al Barcelona

Thomas Tuchel, técnico del Chelsea, no está dispuesto a dejar salir fácilmente a César Azpilicueta del equipo, rumbo al Barcelona y dijo que no está seguro de si quiere que el defensa español se vaya.

En declaraciones a la prensa, el estratega alemán dejó claro que, de igual forma, parte de la decisión final la toma el propio jugador.

«No estoy muy seguro de si quiero dar a Azpi lo que él quiere. Esto también va sobre lo que queremos nosotros, lo que quiere el equipo. Solo tengo que hacer la comparación entre lo que mucho que nos ha costado traer a Koulibaly, que es también internacional y más o menos de la misma edad (…) Era un jugador muy importante para el Napoli, pero nosotros tenemos a un internacional español que es capitán aquí. Los veo al mismo nivel, pero el Barcelona no, así que no estoy seguro si le quiero dar lo que quiere, porque es un gran jugador. Mi trabajo no es solo darle a él lo que quiere, sino buscar lo que es mejor para el Chelsea».