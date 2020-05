Chicharito atizó a David Moyes

La salida de Sir Alex Ferguson del Manchester United, dejó como sucesor a David Moyes en el banquillo de los Red Devils, siendo una época difícil para Javier ‘Chicharito’ Hernández.

«Para ser honesto, siempre voy a ser rojo. Nunca tuvimos nada personal, Moyes y yo, pero fue un error que se lo llevaran. Fue un error. Fue el primer error, pero todavía los persigue ahora. No por él, no era un mal gerente, pero pensaron que iban a tomar el reemplazo del jefe, de Sir Alex, tan rápido. Es imposible», dijo el artillero durante el programa ‘Locker Room’.

«Eso cambió las carreras que podrían haber sido mejores. Rafael, yo, Danny Welbeck y muchos jugadores que necesitaban irse a jugar. Trajeron a David Moyes y no voy a cuestionar si fue un buen entrenador, pero no entiendo cómo es posible, cuál es la palabra, no humilde, sino ser al menos la mitad de lo que estás teniendo», agregó de ese momento.

Además, tuvo palabras para Ferguson, al que recuerda con gran cariño por ser su primer técnico en el futbol europeo. «Ni siquiera ahora, incluso con Pep Guardiola, Jose Mourinho y Jürgen Klopp, ni siquiera están en el mismo nivel del jefe. Están en camino de tratar de llegar ahí, de ser ese tipo de gerentes y podrían llegar allí».