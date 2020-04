Chicharito contó como se enteró del interés del Manchester United

El delantero mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández, en una entrevista a ‘ESPN’ habló de como se enteró de que el Manchester United quería hacerse con sus servicios en 2010.

“‘Oye, que el Manchester United te quiere’, me dijo y yo a mi papá le decía ‘no ma… jefe, me estás cotorreando. En la noche estaba jugando con ese club videojuegos y a los dos días me dices que ese club me quiere’. Yo le dije no es cierto jefe”, dijo el futbolista sobre ese momento que marcó su carrera.

“Me da una tarjeta, de esas tarjetas que tienen un símbolo, un balón de los clubes más importantes del mundo. Me la da mi padre y está ese escudo (Manchester United). Cuando veo que mi padre va a empezar a llorar, dije ‘ah cab…mi papá llorando’, me dice que gente de ese club quiere hablar contigo para saber si te quieres ir”, resaltó.

Chicharito llegó en 2010 al combinado inglés, donde jugó 162 partidos, en los que anotó 59 tantos, ganándose el cariño de la afición de los red devils.