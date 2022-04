«Chicharito está en un nivel muy alto»: DT del LA Galaxy habló sobre el Tata Martino

Javier ‘Chicharito’ Hernández vive un presente muy dulce con LA Galaxy, motivo por el cual su entrenador, Greg Vanney, habló sobre la polémica de su no convocatoria a la selección mexicana.

«Está jugando en un nivel muy alto y es capaz de anotar goles, pero Gerardo Martino escoge a sus jugadores y él sabe por qué no los convoca».

-Sergio Dipp: ¿Llevarías a Chicharito al Mundial?

-Cuauhtémoc: No

-Sergio Dipp: ¿Por qué no?

-Cuauhtémoc: Porque no quiero

Jajaja Sergio Dipp quedó bien ardido porque el máximo referente del TRI no llevaría a su amigazo. pic.twitter.com/UYD4FWUhX7

— «El Jefe» Águila (@ElJefeAguila) April 1, 2022