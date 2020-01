Javier ‘Chicharito’ Hernández sembró polémicas hace unos días debido a las declaraciones que le dijo a su padre acerca de su futuro en cuanto a su retiro.

En una videollamada con su padre, el delantero le señaló que su llegada a suelo norteamericano podría estar marcando su retiro, palabras que fueron malinterpretadas y por eso decidió volver a hablar.

En unas nuevas declaraciones, el ‘Chicharito’ dejó en claro que mencionó el tema del retiro no por el nivel de la MLS, que considera en buen rendimiento, sino por su edad.

En una entrevista para el podcast de Alexis Lalas, «Alexi Lalas’ State of the Union», el delantero mexicano dejó su explicación sobre lo que quiso decirle a su padre hace días.

«Mencioné que está cerca mi retiro por mi edad, ya tengo 31 años, no fue por la liga. Está muy cerca mi retiro, pero sí me hubiese gustado quedarme en Europa. No sé lo que hubiese pasado si me iba a México, esa no es una liga de retiro, así como no lo es la MLS«.

Adicionalmente, aseguró que la liga estadounidense ha crecido más en comparación la Liga MX y que la competición mexicana no ha querido verlo.

«Yo lo dije, la MLS ha crecido mucho y en mi país no han querido reconocerlo; no quieren aprender de ellos. En este período de tiempo la MLS ha crecido mucho más, comparado a lo que ha crecido a la Liga MX«.