‘Chicharito’ Hernández le lanzó un guiño al Tri

Javier ‘Chicharito’ Hernández aseguró en una entrevista con TUDN que las puertas siguen abiertas para él en la selección mexicana de fútbol, por lo que aceptará el llamado del técnico Gerardo Martino cuando este lo considere necesario.

El delantero zanjó las polémicas en torno a su figura y su ausencia del combinado nacional, expresando que todavía mantiene el deseo de vestir la playera de su país.

«Sí, está abierta, aún está abierta, Tata lo ha dicho, si estoy bien y él decide convocarme o no porque estoy en mi nivel futbolístico bienvenido sea. Yo siempre he sido muy honesto y cuando no crea que no sea conveniente para mí seguir representando a la Selección Mexicana me retiraré», expresó.

Sin embargo, también fue crítico con el manejo de la Federación con el equipo patrio. «A la selección vamos por orgullo. Pero lo que la gente no sabe es que los que más ganan más allá del negocio no es el futbolista, es completamente la gente que lo maneja», añadió.

«Yo lo único que he tratado de decir es que no me des excusas, trata de llenarme para de verdad yo rendir en el terreno de juego porque tengo buenos viajes, buenos premios, buen cuerpo médico, buen cuerpo técnico, buen departamento administrativo», finalizó.