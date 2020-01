‘Chicharito’ Hernández le respondió a Faitelson por tildarlo de soberbio

En medio de su presentación como nuevo jugador del LA Galaxy, Javier ‘Chicharito’ Hernández se atrevió a afirmar que es una leyenda del fútbol mexicano, cuestión que le trajo críticas por soberbio por parte del periodista David Faitelson, al que no dudó en responder.

Faitelson escribió en su cuenta de Twitter: «Al ‘Chicharito’ de hoy le falta un poco de “humildad», así que el atacante respondió que hasta el propio periodista de ESPN piensa que Hernández tiene la tercer mejor carrera en Europa entonces «lo que dije no es mentira ni arrogancia. Se sigue confundiendo la humildad», para zanjar la polémica en torno a sus declaraciones.

Otro que también ha aprovechado la ocasión para criticarlo es José Ramón Fernández, quien escribió que «en la conferencia de presentación, Chicharito dijo que regresa como ”leyenda del fútbol mexicano», no le corresponde autocalificarse», expuso el comunicador.

David con el respeto y admiración que te tengo no estoy de acuerdo en que me falte humildad, si tú mismo piensas que tengo la tercer mejor carrera en europa hasta ahora, entonces lo que dije no es mentira ni arrogancia. Se sigue confundiendo la humildad. Fuerte abrazo David! https://t.co/QG0xY6c02S

— Chicharito Hernandez (@CH14_) January 24, 2020