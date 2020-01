Si bien han pasado 10 años desde su salida de las Chivas, Javier ‘Chicharito’ Hernández no las olvida y por eso declaró verlas campeón del Clausura 2020.

Y es que en una entrevista para ESPN, el nuevo delantero del LA Galaxy declaró que este equipo son las «Chivalácticas» y por ello pueden ganar el Clausura.

«Son las Chivaláctivas, yo así las veo así.»

«Chivas está muy bien reforzado en todas sus líneas, ninguno de los jugadores que estamos afuera hacemos falta en el club. Son contendientes al título, sin duda y nosotros como aficionados los vamos a apoyar. Están muy bien reforzadas, dirigidas y administradas».

Adicionalmente, también hizo referencia sobre ese tan añorado regreso a Guadalajara, por ello, mencionó que en una oportunidad fue buscado por el club y fue cuando estaba Matías Almeyda; pero no se llegó a más porque entendían el momento de ‘Chicharito’ por Europa.

«No me sorprende que Chivas no me haya buscado antes. Lo veo como una valoración y admiración hacia mí porque respetaron mis procesos, sabían que tenía ese sueño europeo, que fue muy bueno para mí; y por más que Chivas estuviera en momentos muy complicados, ellos comprendían. Cuando Almeyda me buscó, él entendió, jugó mucho tiempo en Europa y sabe lo que representaba para mí».

Fuente: ESPN.