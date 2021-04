‘Chicharito’ logra un Hat-trick contra New York Red Bulls

El fútbol parece sonreírle a Javier Hernández, con otra actuación sobresaliente en este comienzo de la temporada en la MLS.

Los Ángeles Galaxy enfrentaron a New York Red Bulls, donde la máxima figura fue el mexicano al anotar un hat-trick en la victoria 3 goles por 2 frente al elenco de la costa este de los Estados Unidos.

Al minuto 9, ‘Chicharito’ abrió el marcador al aprovechar un mal remate de su compañero Ethan Zubak. Minutos más tarde, Red Bulls logró empatar las acciones pero Hernández definió en un mano a mano contra el arquero rival al minuto 41 de partido.

The man is on fire 🔥@CH14_ gets his third of the 2021 season 💪 pic.twitter.com/hBGcB1AcaR

— LA Galaxy (@LAGalaxy) April 25, 2021