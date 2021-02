‘Chicharito’: «Toqué fondo»

No todo ha sido bueno para Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien rompió el silencio tras su primera temporada como jugador de LA Galaxy.

En una entrevista realizada en Los Ángeles Times de Estados Unidos, comentó sobre las polémicas y las críticas en las que estuvo envuelto el jugador.

«Toqué fondo. Viví cosas que normalmente se viven en cinco o en diez años. No es una excusa. Es la realidad. Y la realidad es que no asumí la responsabilidad. No pude manejar todo eso», comentó Hernández.

Tras varios años en Europa y la falta de consolidación en los equipos, ‘Chicharito’ tuvo una autocrítica en su lado espiritual y emociona, para enmendar sus errores.

«Cuando llegó el final de la temporada, hice una crítica muy profunda. Simplemente decidí que puedo hacerlo mucho mejor. Con la llegada del Covid-19, fue un momento perfecto para exponer las coas con las que no he trabajado», concluyó.

Javier Hernández ha sido considerado como uno de los mejores delanteros mexicanos en Europa, pero diversos problemas y lesiones, no dejaran consolidarse en el fútbol del viejo continente.