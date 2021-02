Chivas de Guadalajara se desprende de Van Rankin

El lateral Josecarlos Van Rankin, no logró convencer al rebaño para esta temporada del Guardianes 2021 y el equipo decidió desprenderse del jugador.

Las Chivas, quienes no viven un buen momento en la liga, se encontraba en búsqueda de jugadores que puedan subir el nivel futbolístico del equipo, pero Van Rankin, tras finalizada su cesión, no convenció al cuerpo técnico.

El equipo Santos Laguna, lugar donde el lateral estuvo cedido durante un año, decidió no asumir la contratación dejando la posibilidad de regreso al equipo de Guadalajara.

Las Chivas, recibieron la oferta de los Portland Timbers de la MLS, quienes pidieron a última hora la cesión del jugador.

You can stop saying «announce Van Rankin» now.😉

Welcome to the Rose City, Jose! #RCTID pic.twitter.com/F2zD5q1CW2

— Portland Timbers (@TimbersFC) February 3, 2021