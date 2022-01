«Tuve miedo de perder el ojo»: Hirving Lozano habló sobre su dura lesión

El pasado 10 de julio Hirving Lozano sufrió una durísima lesión, la cual le produjo una herida de unos 40 puntos de sutura a la altura del ojo luego de chocar contra un jugador de la selección de Trinidad y Tobago por la Copa Oro.

En declaraciones al diario italiano Corriera della Sera, el atacante mexicano recordó ese lamentable momento y señaló que temió lo peor, desde tener que dejar el fútbol hasta perder la vista.

«Viví momentos de terror, el dolor era fortísimo. Tuve miedo de perder el ojo. No quería aceptar la idea de no poder volver a jugar al fútbol. Los doctores fueron rápidos, me calmaron y luego me revelaron que mi ojo estuvo en peligro. Es un miedo que llevé adentro durante mucho tiempo. La herida me dolía y en cada choque tenía miedo».