Ciao Henrique es traspasado al Mónaco

El joven futbolista brasileño del Atlético Madrid, Ciao Henrique, fue traspasado en su totalidad al AS Mónaco de la Ligue 1 de Francia para las siguientes temporadas.

Henrique, quien cuenta con tan solo 23 años, firmó un contrato de cinco años con el conjunto galo tras haber llegado en 2016 al cuadro colchonero, proveniente del Santos FC.

“Estoy muy feliz de embarcarme en esta nueva aventura con el AS Mónaco. Me uno a un club muy ambicioso, reconocido y respetado a nivel internacional por su historia y su palmarés. No puedo esperar a conocer a mis compañeros de equipo y el campeonato francés, que es muy popular en Brasil”, dijo el futbolista en declaraciones para la web de su nuevo club.

El amazónico arribo a España con tan solo 18 años y militó en el filial de la escuadra madrileña, donde demostró un potencial importante; sin embargo, no pudo explotarlo al máximo.