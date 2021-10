Claudio Ranieri volverá a la Premier League

Claudio Ranieri vovlerá a la Premier League, pues el lunes se convirtió en el nuevo director técnico del Watford luego de que el club destituyera a Xisco Muñoz el pasado fin de semana.

El experimentado entrenador italiano era el candidato principal para quedarse con el puesto y aceptó la propuesta de los ‘hornets’ luego de rechazar diversas ofertas de escuadras de su país natal.

El equipo del este de Inglaterra comunicó que el estratega firmará por dos temporadas y que también lo acompañarán sus asistentes técnicos Paolo Bettini y Carlo Cornacchia, al igual que el preparador físico Carlo Spignoli, todos ellos de su confianza.

Ranieri, quien en la Premier League ya dirigió a clubes como el Chelsea o el Leicester, al que volvió campeón del torneo en 2016, hará su estreno en el banquillo ‘cornudo’ el próximo sábado 16 de octubre, cuando reciba al Liverpool.

El italiano intentará sacar al Watford del lugar 15, donde se ubica con siete puntos tras dos triunfos, un empate y cuatro derrotas en siete compromisos que lleva la competición.

🤝 Watford FC is delighted to confirm the appointment of Claudio Ranieri as the club’s new Head Coach.

Welcome to Watford, Claudio! 💛

