Club británico recibe críticas por viajar en pleno confinamiento

El Celtic de Glasgow, elenco que hace vida en la Primera División de Escocia, fue duramente criticado por tomar la decisión de viajar a Dubái, ya que el Reino Unido se encuentra en confinamiento total por la nueva cepa del coronavirus.

El viceministro de ese país, John Swinney, dio declaraciones acerca de esta decisión del club, que es uno de los más importantes de esa nación.

La intención del Celtic en viajar a los Emiratos Árabes Unidos es para realizar una concentración de la plantilla.

Por otro lado, el Gobierno de Escocia exigió a la Asociación Escosesa de Fútbol (SFA) que realice una investigación cercana para saber si la institución tuvo algún tipo de “abuso” para poder marcharse a Dubái.

Asimismo, el conjunto de Glasgow emitió un comunicado, donde aseguran que esta concentración estaba planificado desde hace varios meses y que tienen la aprobación de todas las autoridades competentes.

In response to the Scottish Government statement, the club has issued the following response:

‘The training camp was arranged a number of months ago & approved by all relevant footballing authorities & @scotgov through the Joint Response Group on 12th November 2020.

— Celtic Football Club (@CelticFC) January 4, 2021