Club de la MLS pide a sus empleados renunciar y buscarse otro trabajo

Tras la suspensión de la MLS a causa de la pandemia del coronavirus y la pérdida económica que esto conlleva, el Minnesota United recomendó a sus empleados renunciar y buscarse otro empleo. La recomendación la hizo saber mediante un correo electrónico.

El email se filtró en las redes sociales y las críticas no faltaron para el club de la MLS. Muchos usuarios en Twitter rechazaron la medida y cargaron contra el dueño del equipo, William McGuire, quien posee un patrimonio de al menos 1200 millones de dólares.

El conjunto de Minnesota incluyó una lista con posibles opciones de empleo para que sus trabajadores se postularan. Entre las ofertas, figuran las de compañías como Pepsi, Cub y Target, entre otras.

Sad to report @MNUFC has the WORST response to the COVID-19 crisis in MLS.

While many other teams are paying staff the wages they need, United and its billionaire owner have a message for their employees: “uh… we hear Pepsi’s hiring!”

The Team’s email: pic.twitter.com/XIy6WFoMhj

— Red Loons (@RedLoons) March 25, 2020