Comentarista francés se niega a trabajar en la final del PSG

Eric Di Meco, no comentará sobre el PSG este domingo en la final de la Liga de Campeones. Una decisión motivada principalmente por el deseo de dejar el micrófono al ex parisino Jérôme Rothen.

«Creo que es más legítimo que Jerome comente la final, por respeto a la afición del PSG». Escribiendo, me dijeron ‘si comentas sobre el final, no te veré o me silenciaré’. Me etiquetaron del Marsella, pasé 14 años ahí», afirmó.

Se esperaba la justificación de Eric Di Meco. El exjugador del OM había decidido dejar su puesto a Rothen para comentar sobre la final de la Champions League del PSG «por respeto» a la afición parisina.

Explicando que fue «insultado y felicitado mucho después de esta decisión», el miembro del Dream Team RMC Sport lo justificó en el RMC Football Show: «Primero, es una decisión que vengo reclamando desde entonces. El inicio de la temporada. No me pareció normal que Jérôme, estando en la familia, no comente sobre París. Todavía es un hijo de París y del PSG».

«Una final sigue siendo un momento especial», añade. Hay un título o no para perseguir y emociones especiales, no es un partido de semifinales ni de cuartos de final, donde el la historia sigue atrás», acotó.