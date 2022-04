¿Compra o no al Chelsea? Lewis Hamilton dio una contundente respuesta

El piloto inglés de Formula 1, Lewis Hamilton, se pronunció sobre los rumores que lo señalan como posible comprador del Chelsea. Tras la polémica ida de Abramovich, el actual campeón europeo y mundial busca nuevo propietario y los candidatos a quedarse con la institución londinense son varios.

«Que si quiero comprar al Chelsea? Sí, quiero comprar el Chelsea«, fue la respuesta sin rodeos de Hamilton desde la sala de prensa del Gran Premio de Emilia Romagna en Italia.

En las últimas horas, la prensa inglesa reveló que tanto el exitoso piloto como la tenista Serena Williams, quieren participar de la compra del club Chelsea. Entidad en proceso de venta tras el alejamiento del ruso Roman Abramovich.

Entre los candidatos a la compra del club londinense están nombres como Todd Boehly, Stephen Pagliuca, y Sir Martin Broughton. Hamilton, pese a que históricamente se lo ha vinculado como aficionado del Arsenal, estaría dispuesto a abonar 12 millones de euros, en caso de que Broughton (exmandatario del Liverpool) se convierta en el designado.

«Cuando escuché acerca de esta oportunidad pensé que era una de las mejores oportunidades para ser parte de algo así de grande. He jugado futbol desde niño en el colegio, he estado en muchos partidos. Cuando era joven jugaba a la vuelta de mi casa, siendo el único chico de color por ahí. Recuerdo cambiar de equipo cuando era pequeño, con 6 años era fan del Arsenal, pero mi tío era hincha de Chelsea y los veía jugar. Mi hermama me pegó por cambiar de equipo, pero en el fondo soy un aficionado del deporte, y Chelsea es de los clubes más exitosos a nivel mundial», declaró Lewis Hamilton.