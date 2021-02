Con México no: Santiago Ormeño considerado en Perú

Con la cercanía en las fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección de Perú tiene la mira puesta en Santiago Ormeño para convocarlo.

Después de marcar un hat-trick con Puebla, el cuerpo técnico de Ricardo Gareca, vio con buenos ojos la incorporación del nacido en Ciudad de México.

Según publica ESPN, el delantero no estaría contemplado por el técnico Gerardo ‘Tata’ Martino abriéndole la posibilidad de jugar con la selección Inca en la próxima fecha. En 15 días se conocerá la convocatoria del cuadro sudamericano.

«No puedo asegurar que sí lo incluirá en la lista final; es una decisión del cuerpo técnico», comentó para ESPN el gerente deportivo de la Federación de Fútbol de Perú, Juan Carlos Oblitas.

Hace unos meses, el jugador declaró el deseo de jugar con cualquiera de los dos países por tener doble nacionalidad. «Son mis dos países y creo que a lo mejor no me llama nadie, pero me voy con el primero que me llame y tenga interés por mi», señaló el delantero.

La lista de convocados de Perú, se conocerá a final del mes de febrero para conocer a los jugadores que enfrentarán a las selecciones de Bolivia y Venezuela.