Concacaf modificó la Leagues Cup para el 2023 y aumentó los cupos

Con la ampliación, el ganador de la Leagues Cup clasifica directamente a los octavos de final de la próxima Concachampions. Hasta el momento, este torneo no tiene confirmada las fechas pero se especula que sea para el otoño de 2023.

3 nations. 2 leagues. 1 trophy.@LeaguesCup is expanding in 2023 to include every club from MLS and LIGA MX. pic.twitter.com/LGk6U6eZBG

— Major League Soccer (@MLS) September 21, 2021