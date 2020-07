Concacaf reveló el nuevo formato para Eliminatorias rumbo a Qatar 2022

Como se venía avistando con los rumores, la Concacaf modificó el formato de Clasificación de las Eliminatorias para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Ahora, se jugarán tres rondas que comenzarán en las Fechas FIFA de octubre y noviembre del presente año y que culminará en marzo de 2022, tiempo en el que se conocerán a los tres clasificados al mundial además de la selección que jugará el repechaje.

Los 30 combinados nacionales serán repartidos en seis grupos de cinco equipos, en los que El Salvador, Canadá, Curazao, Panamá, Haití y Trinidad y Tobago serán las cabezas de serie al ser los mejores posicionados el ranking que publicó la FIFA el pasado 16 de julio.

Los equipos de estos grupos que queden en el primer puesto de sus respectivos grupos clasificarán a la siguiente fase de la eliminatoria, esta será de eliminación directa con juegos de ida y vuelta que se disputarán en marzo de 2021 y será con el formato Primero del Grupo A vs Primero del Grupo F, Primero del Grupo B vs Primero del Grupo E, Primero del Grupo C vs Primero del Grupo D.

Las tres selecciones que ganen estos partidos irán a la última ronda, donde ya se encuentran las selecciones de México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y Honduras.

Estos ocho equipos también se medirán en un duelo ida y vuelta entre junio de 2021 y marzo de 2022, una vez terminados los encuentros, los mejores tres clasificados irán de manera directa a la Copa del Mundo de Qatar 2022 por parte de Concacaf, mientras que el cuarto puesto jugará el repechaje que la FIFA programó para junio de 2022.

El sorteo para todas las rondas de la Clasificatoria de Concacaf se llevará a cabo a mediados o finales de agosto de 2020.