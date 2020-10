Concachampions regresaría en diciembre con un nuevo formato

De acuerdo a medios estadounidenses, la Concachampions volvería a disputarse en el mes de diciembre con un formato parecido al de la Champions.

Una de las competencias que se tuvo que suspender por la crisis del Covid fue la Liga de Campeones de Concacaf; el torneo de la región se tuvo que posponer sin que hasta el momento se tengan fechas para su regreso.

Pero esta situación estaría por llegar a su fin, pues de acuerdo a medios estadounidenses, entre los que se encuentra Sports Illustrated, el torneo volvería antes de fin de año y se disputaría de manera similar a como lo hizo la Champions League.

Sería en la tercera semana de diciembre cuando el torneo volvería a tener acción para que se disputen las fases finales del torneo; cuartos de final, semifinal y final sería las rondas que se llevaría a cabo en una sola sede.

Los Ángeles, Houston, Miami o incluso la Ciudad de México sería las posibles sedes para llevar cabo el torneo, aunque por el momento solo son rumores, pues la Concacaf no ha emitido ninguna declaración oficial al respecto.

Habrá para que esperar para ver si el rumor es cierto, lo que es cierto es que no sería la primera vez que Concacaf deja desierto un torneo, por lo que en caso de no concretarse, se sumaría un torneo más en el que no hay un campeón de la confederación.