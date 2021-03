Condenan a más de cuatro años de prisión al DT del Dinamo Zagreb

Zoran Mamic, entrenador del Dinamo Zagreb croata fue condenado este martes a cuatro años y ocho meses de prisión por malversación de fondos, por lo que fue destituido de su cargo por parte del equipo en víspera del duelo de vuelta de la Liga Europa en la que buscarán revertir en casa el 2-0 que le propinó el Tottenham.

«Si el veredicto es final, aunque no me siento culpable, dejo mi cargo de director técnico y deportivo del Dinamo, como anuncié antes. Le deseo al club mucha suerte y éxitos deportivos», anunció el lunes en un comunicado Mamic, que será reemplazado por su ayudante, Damir Krznar.

Tanto el entrenador del Dinamo Zagreb como su hermano, Zdravko Mamic, ex presidente del club que se encuentra prófugo en Bosnia desde 2018, fueron procesados por haber malversado 15 millones de euros del club por hechos que causaron un prejuicio de 1,5 millones de euros al Estado. La pena también fue para el ex director del club, Damir Vrbanovic, y un ex empleado fiscal, Milan Pernar.