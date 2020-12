Confían en que se eliminen los cabezazos en 10 o 15 años

Ryan Mason, exfutbolista que se tuvo que retirar tras sufrir una fractura de cabeza en 2017, cree que los cabezazos podrían dejar de existir en el fútbol «en 10 o 15 años por los riesgos que tienen«.

Mason se tuvo que retirar tras sufrir esta lesión en un partido entre el Hull y el Chelsea en 2017 y desde entonces se ha dedicado a hablar de los peligros de los golpes en la cabeza en el fútbol.

«No me sorprendería que en 10 o 15 años no hubiera cabezazos en el fútbol. No tengo muy claro que los futbolistas sean conscientes del potencial daño que tiene esto. Cuanta más investigación se haga y cuanto más se eduque a los futbolistas en este tema, mejor».