Confirman varias sedes de la Copa América en Brasil

O gov. @jairbolsonaro é referência na retomada econômica. O crescimento do PIB neste 1º trimestre foi de 1,2%, acima do 0,7% projetado pelo mercado. Crescemos + que a China. Comparando com o mesmo período de 2020, superamos os EUA. 📢Alô pessimistas: desistam, o 🇧🇷 já deu certo! pic.twitter.com/FYw5SCkw7A

— Ministro Luiz Ramos (@MinLuizRamos) 1 de junio de 2021