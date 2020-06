Todos sabemos que la pandemia de coronavirus hizo severos cambios en el futbol, es por ello que el Comité Ejecutivo de la UEFA, para no quedarse atrás, adaptó este miércoles varias reglas de acuerdo a la nueva modalidad que vive el mundo.

El ente futbolista aprobó enmiendas clave para el reglamento de Liga de Campeones y para la Liga Europa de la temporada 2019/20; una de ellas es permitir la inscripción de tres nuevos jugadores en la Lista A, siempre que dichos jugadores «ya estuvieran inscritos y fueran elegibles desde el último plazo de inscripción».

Esta medida impide la inscripción de jugadores recién fichados, pero permite a los clubes que inscriban a tres nuevos jugadores en su Lista A para el resto de la temporada 2019/20.

El requisito es que dichos jugadores ya estuvieran inscritos y fueran elegibles por el club desde el último plazo de inscripción. Es decir, el 3 de febrero de 2020.

En la reanudación de las competiciones de clubes europeas también se permitirán cinco cambios, de conformidad con el cambio temporal de las Reglas del Juego. El número de sustituciones para la temporada 2020/21 seguirá siendo de tres.

The #UCL quarter-finals, semi-finals and final will be played as a straight knockout tournament in Lisbon between 12 and 23 August 2020. All these ties will be single-leg fixtures.

