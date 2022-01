Conozca la dura confesión de Christian Eriksen

El danés Christian Eriksen se sinceró durante una sincera entrevista con el canal de televisión danés DR 1, revelando que su corazón se detuvo durante cinco minutos.

Dijo: «Fue asombroso que tanta gente sintiera la necesidad de escribir o enviar flores.

«Tuvo un impacto en muchas personas y sintieron la necesidad de hacérmelo saber a mí y a mi familia. Eso me hizo muy feliz. En el hospital, decían que recibiría más y más flores. Fue extraño porque no esperaba que la gente enviara flores, porque morí durante cinco minutos».

“Fue bastante extraordinario, pero fue muy amable de parte de todos y me ha sido de gran ayuda recibir todos esos mejores deseo y la gente todavía me escribe»..

Eriksen, de 29 años, ha agradecido a todos los que ayudaron a salvar su vida, así como a sus seres queridos.

«He agradecido a las personas que he conocido en persona, he agradecido a los médicos, mis compañeros de equipo y sus familias en persona.

«Pero a todos los fanáticos que me han enviado miles de cartas, correos electrónicos y flores o que se me acercan en la calle, tanto en Italia como en Dinamarca, les agradezco a todos el apoyo que recibí de todo el mundo que me ayudó a superar». esta.»