Conozca lo que dijo «Pep» Guardiola sobre la llegada de Xavi al Barça

El actual entrenador del Manchester City, Josep «Pep» Guardiola dijo el domingo que «si Laporta y la Junta han elegido a Xavi es porque hay millones de pros y pocos contras«.

Guardiola explicó que Xavi «conoce la casa, traerá energía positiva, por cómo ve el fútbol y por su dedicación seguro que sacará la situación adelante. Tarde o temprano, éramos conscientes de que iba a ser entrenador del Barcelona. Le ha tocado ahora y hay que estar a su lado. Seguro que lo hará bien».

«Xavi conoce la casa, estoy convencido de que traerá una energía más que positiva. Siempre ve el lado bueno de las cosas. Con su clase, dedicación y esfuerzo seguro que lo sacará adelante. Yo no fui el heredero de nadie y Xavi no tiene que ser el heredero mío ni de nadie. Tiene que ser él. Los entrenadores somos lo que somos, las decisiones las debe tomar él. No debe fijarse en el pasado. La gente no puede olvidar que en mi etapa también hacíamos partidos muy malos, perdíamos títulos, pocos, pero perdíamos. Esta es la realidad».

​Durante las temporadas 2008/2012, ambos levantaron 14 títulos, entre otros, tres Ligas de España y dos Champions Leagues. Además, consiguieron el Sextete de la Temporada 2009/2010 junto a otros futbolistas como Lionel Messi, Andrés Iniesta, Carles Puyol y Sergio Busquets, siendo uno de los mejores equipos de la historia del fútbol.