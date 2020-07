Conte asoma la condición para su posible salida del Inter

El entrenador del Inter de Milán, Antonio Conte vuelve a las declaraciones posteriores a Verona: «El camino es largo, pero no quiero ser demasiado si no están satisfechos. Con el juego de Toro dominado, pero en cada episodio somos castigados. Eriksen? Ya no está en Inglaterra, aquí exige mucho».

«Si están contentos con mi trabajo, y creo que es porque me lo dicen, no veo por qué no puedo continuar. Si no estuvieran contentos, es obvio que no me quedaré a pesar de los santos».