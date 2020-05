El portero del Real Madrid Thibaut Courtois cree que no se debería de declarar campeón de la liga española al Barcelona, líder en la clasificación, porque sólo aventaja por dos puntos a los merengues.

«Si detienen la competición mañana y el Barça es campeón, no me parecería completamente correcto. En Barcelona les parecería lógico, pero yo no lo creo. Al final, jugaron contra nosotros y perdieron», declaró el guardameta en una entrevista concedida al programa «Sporza».

Courtois subrayó que el Real Madrid, con 56 puntos, está demostrando que es «mejor equipo» que el Barcelona, líder con 58, aunque los blancos vayan «dos puntos por detrás».

«Creo que debes de ser campeón basándote en todos los partidos. No puedes parar 11 partidos antes de que acabe la temporada. O lo terminamos todo o no lo terminamos, pero sin declarar campeón», dijo el internacional belga.

«En Inglaterra todavía podría comprender que declaren campeón al Liverpool, porque tienen una ventaja de 25 puntos. ¿Pero qué haces con los ascensos y con los descensos? ¿Y con el dinero de la televisión? Todo tiene un papel importante ahora. Es difícil», añadió.