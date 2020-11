Cristiano lidera una convocatoria con varios jóvenes prodigios

Cristiano Ronaldo lideró la convocatoria de la selección de Portugal, la cual incluye nombres de jóvenes talentos como João Félix (Atlético) y Trincão (Barcelona).

El seleccionador luso, Fernando Santos, desveló la convocatoria que enfrentará a Andorra en amistoso y Francia y Croacia por la Liga de Naciones.

La lista incluye por primera vez a los delanteros Paulinho (Sporting de Braga) y Pedro Neto (Wolverhampton).

Convocados 🗒️ Estes são os jogadores escolhidos para os jogos com 🇦🇩 Andorra, 🇫🇷 França e 🇭🇷 Croácia! #VamosTodos #VamosComTudo

Here’s the list 🗒️ These are the players called up for the games with 🇦🇩 Andorra, 🇫🇷 France e 🇭🇷 Croatia! #TeamPortugal pic.twitter.com/sCFfkT21aY

— Portugal (@selecaoportugal) November 5, 2020