Cristiano, Messi y Lewandowski se disputan un nuevo premio

Como ha sido costumbre en este atípico año, Cristiano Ronaldo, Leo Messi y Robert Lewandowski son los finalistas al premio a mejor jugador del año de los Globe Soccer Awards Dubai 2020, cuya gala tendrá lugar el próximo día 27.

Real Madrid, Liverpool y Bayern Múnich son los clubes aspirantes a mejor equipo, mientras que como entrenadores los finalistas son Hans-Dieter Flick, Jurgen Klopp y Gian Pier Gasperini (Atalanta).

El pasado año fueron galardonados Cristiano Ronaldo, Klopp y el Liverpool, en sus respectivas categorías.

En esta edición también se reconocerán a los mejores de lo que va de siglo (2001-2020). Messi, Mohammed Salah, Ronaldinho y Cristiano Ronaldo son los aspirantes en el apartado de jugadores; Al Ahly, Real Madrid, Bayern Múnich y Barcelona en el de clubes; Pep Guardiola, Zinedine Zidane, Jose Mourinho y Alex Ferguson en el de entrenadores; y Giovani Branchini, Mino Raiola y Jorge Mendes en el de agentes.

🌟 CLUB OF THE CENTURY 2001-2020 • NOMINEES: @AlAhly, @FCBarcelona, @FCBayern, @JuventusFC, @LFC, @ManUtd, @PSG_inside and @RealMadrid ⁣⁠

⁣⁣⁣⁠⁣⁠⠀⁠

⁣⁣⁣⁠🏆 Who do you think will lift the Globe Soccer award?⁠

⁠⠀⁠

👉 VOTE now: https://t.co/ZFEV3AVmp3 pic.twitter.com/9eL7BRGRCx

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 5, 2020