«Cristiano Ronaldo debería irse al Bayern Munich»

El técnico portugués Carlos Carvalhal opina que Cristiano Ronaldo debe marcharse del Manchester United y fichar por el Bayern de Múnich para así poder jugar en la Champions League.

«Cristiano es un jugador que tiene una capacidad enorme. La mantiene. Ahora está en un momento en que quiere luchar para estar en la Liga de Campeones y no la Liga Europa. Yo no sé qué va a pasar, pero, donde vaya, va a jugar a un nivel muy alto. Si yo estuviese en su posición y pudiera escoger, iría al Bayern de Múnich, pero es una opinión personal, no sé nada, no he hablado con él y no sé si será posible o no».