Cristiano Ronaldo: el jugador más destacado en la Premier League

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo, del Manchester United, se quedó con el premio al Jugador Más Destacado en el mes de abril en la Premier League.

Cristiano, que ya ha ganado este galardón en dos ocasiones en esta temporada, suma seis distinciones de estas durante las dos etapas en el United, está a uno de un histórico récord que tiene Sergio «Kun» Agüero y Harry Kane.

En el mes antes mencionado, el luso marcó su gol número 100 –ante el Arsenal-, también registró un hat-trick ante el Norwich City; por otro lado, también celebró ante el Chelsea FC.

Con 37 años, CR7 derrotó –en las votaciones- a jugadores como: Thiago Alcántara, Gabriel Jesús, Heung-min Son, Kevin de Bruyne y Bruno Guimaraes.

Nenhum jogador do Man. United ganhou mais prêmios de jogador do mês da PL do que Cristiano Ronaldo (6). Na história da competição, apenas Kane e Aguero (7) ganharam mais. pic.twitter.com/ak2wnTxXNW

